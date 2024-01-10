Altay\'da futbolcuların mali kriz nedeniyle antrenman boykotu devam ediyor

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Altay'da yaşanan mali kriz nedeniyle futbolcuların tekrar antrenman boykotuna başladığı öğrenildi.

Trendyol 1. Lig'de devre arasına son sırada giren Altay'da sular durulmuyor. Mali ve sportif açıdan zor günler geçiren siyah-beyazlılarda futbolcular, yine bir antrenman boykotu uyguladığı öğrenildi. Bu sezon ekim ayı başında ve aralık ayı sonunda paraları ödenmeyince iki kez idmana çıkmayan oyuncular, 2024 yılına da boykotla başlayarak bir sezonda 3 kez antrenman boykotu gerçekleştirmiş oldu.

Yeni başkan ödeme sözü verdi

Altay'da hafta başında Murat Pervane'nin yerine yönetimin içinden başkanlık görevine getirilen Süleyman Özkaral, ödeme sözü vermesine rağmen dün tesise gelen oyuncular yine idmana çıkmadı. Ligde 15 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfaspor'u konuk edecek Altay'da yönetim acil kaynak arayışına girdiği ifade edildi. - İZMİR