Altay'da Genç Oyuncu Enes Yetkin Sözleşmesini Feshetti - Son Dakika
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Altay'da Genç Oyuncu Enes Yetkin Sözleşmesini Feshetti

Altay\'da Genç Oyuncu Enes Yetkin Sözleşmesini Feshetti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4. mağlubiyetini alan Altay'da, altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Enes Yetkin sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. 19 yaşındaki futbolcu, kulübe alacakları için ihtarname göndermişti.

20.01.2025 12:15  Güncelleme: 12:16
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda 24Erzincanspor'a 3-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altay'da altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Enes Yetkin sözleşmesini tek taraflı feshederek yuvadan ayrıldı. Alacaklarını tahsil etmek için kulübe 1 ay önce ihtarname gönderen 19 yaşındaki futbolcu yasal süre dolunca kontratını sonlandırdı. Bucaspor'da futbola başlayan Enes, 2022'de Altay'da profesyonel oldu. Bu sezon 2'nci Lig'de 12 müsabakada oynayan Enes, 1'inci Lig'de siyah-beyazlı formayla 31 maça çıkmıştı. Kupada 4 kez görev yapan genç oyuncu A takımda gol atma başarısı gösteremedi.

Siyah-beyazlılarda camianın önemli isimlerinden Mustafa Denizli ve Ahmet Çoker devre arasında kulüp tesislerinde bir araya geldikleri takıma gerekli ödemelerin yapılacağını söyleyerek oyuncuların kulüpte kalmalarını istemişti. İzmir temsilcisinde ilk yarı bitmeden takımdan ayrılan kaleci Ozan da bu çağrı üzerine takıma dönmüştü. Erdem'in kadro dışı kaldığı, Enes'in ayrıldığı transfer yasaklısı Altay, kadrosunda kan kaybı yaşamaya devam etti. Siyah-beyazlılarda sezon başında Bodrum FK'ya satılan Enes Öğrüce'nin yanı sıra Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya, Mustafa Çalışkan, Nurettin Küçükdeniz ve Tugay Gündem ödeme yapılmaması nedeniyle takımdan ayrılmıştı.

Kaynak: DHA

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