Altay\'da İbrahim Öztürk de takımdan ayrıldı

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,
1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Göztepe derbisi öncesinde takımdan ayrılanlar kervanına son olarak 42 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk katıldı. Siyah-beyazlı kulüpte 2017-2018 sezonundan bu yana görev yapan tecrübeli savunmacı dün sözleşmesini tek taraflı feshetti. Altay'dan 1 milyon 765 bin TL alacağı olan kaptan İbrahim, geçen ay kulübe ihtarname göndermişti. Aynı takımdan Murat Uluç'la birlikte Türkiye'nin en yaşlı faal iki profesyonel futbolcusundan biri olup Süper Lig ve 1'inci Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu ünvanını elinde bulunduran İbrahim, Altay formasıyla 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de 2 kez kupa kaldırdı. İlk kez 2006 yılından kapısından girip 2008'de ayrıldığı siyah-beyazlılara 2017'de 9 sene sonra geri dönen İbrahim, kariyerinde Süper Lig'de Bursaspor'la şampiyonluk da yaşadı.
8 FUTBOLCU GİTTİ
Kaptan İbrahim Öztürk'ün de vedasıyla İzmir temsilcisinde ara transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncu sayısı 8'e yükseldi. Siyah-beyazlılarda golcü Paixao ve sağ bek Tolga Şanlıurfaspor'la anlaştı. Kaleci Eren Karataş, Manisa FK'nın yolunu tuttu. Genç stoper Efe, Fransa ekibi Grenoble ile el sıkıştı. Orta saha oyuncusu Zeki, Bucaspor 1928'e gitti. Kaleci Ozan, santrfor Deniz ve stoper İbrahim kendilerine kulüp arıyor. Sondan ikinci sıradan kurtulamayıp kümede kalma umutları iyice azalan, Yusuf Şimşek'in ayrılığı sonrası bu sezon 5'inci teknik direktör olarak Cüneyt Biçer'i göreve getiren Altay bu hafta derbide ilk 2 yarışındaki Göztepe'ye konuk olacak.
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