Altay\'da İki Futbolcu Takımdan Ayrıldı

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi 3 dönem transfer yasağı bulunan Altay'da kadroyu koruma hedefiyle 28 Mayıs'ta göreve başlayan yeni yönetim, sözleşmeleri devam eden Arda Gezer ve Kuban Altınbudak'ın takımdan ayrılmasına engel olamadı. Orta sahada görev yapan Arda ile savunmada oynayan Kuban, kulübe ihtarname gönderdikten sonra alacakları 1 aylık sürede yatırılmaması nedeniyle tek taraflı fesih haklarını kullanarak serbest kaldı.

Kurmaylar, kontratı sürerken alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderip serbest kalma hakkı kazanan bir diğer isim olan Sefa Özdemir'le ise 2 yıllığına el sıkıştı. Sefa'nın yuvada kalmayı tercih ettiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada Kuban'a geçmiş alacakları ve yeni sezon garanti ücretinin tamamını nakit ve gayrimenkul olarak peşin ödeme teklif edildiği ancak futbolcunun fesih yolunu tercih ettiği belirtildi. Arda ile ilgili ise açıklama yapılmadı. Yönetim daha önce İsa'nın da alacağını yatırarak oyuncuyu takımda tutmuştu.