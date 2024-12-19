Altay'da Kaleci Ozan İyileşti, İlk 11'e Dönüyor - Son Dakika
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Spor

Altay'da Kaleci Ozan İyileşti, İlk 11'e Dönüyor

Altay\'da Kaleci Ozan İyileşti, İlk 11\'e Dönüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, Kırklarelispor ile oynayacağı maçta kaleci Ozan'ın iyileşerek kadroya döneceğini açıkladı. Cezası sona eren Onur Efe'nin de forma giymesi bekleniyor. Altay, son iki maçında kaybederek düşme hattından kurtulma şansını yitirirken, bu haftaki maçta galibiyet hedefliyor.

19.12.2024 12:22  Güncelleme: 12:23
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda Kırklarelispor'la karşılaşacak Altay'da sakatlık yaşayan ve geçen hafta cezalı olması nedeniyle kadroda yer almayan kaleci Ozan'ın iyileşerek takımla çalışmalarda yer aldığı belirtildi. Önceki hafta cezalı duruma düştüğü Kepezspor deplasmanında kasığındaki ağrıların artması nedeniyle devre arasında oyundan alınan 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi İzmir'de oynanan Isparta 32 Spor maçında görev yapamadı.

Isparta karşısında siyah-beyazlı ekibin kalesini altyapıdan yetişen 19 yaşındaki Ulaş korudu. Cezası sona eren 31 yaşındaki kaleci Ozan'ın aynı zamanda iyileştiği ve bu hafta ilk 11'e döneceği belirtildi. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezasını tamamlayan sağ kanat Onur Efe de Kırklarelispor deplasmanında 11'deki yerini alabilecek. Ligde üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra son 2 maçını kaybederek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Altay, bu hafta galip gelerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

Kırklarelispor, Onur Efe, Futbol, Altay, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Kaleci Ozan İyileşti, İlk 11'e Dönüyor - Son Dakika

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