Üye Girişi
Altay'da nostaljik buluşma - Son Dakika

Altay'da nostaljik buluşma

05.02.2022 10:53
Altay'da nostaljik buluşma

Spor Toto Süper Lig'de yarın İzmir derbisinde Göztepe ile karşılaşacak Altay'ın bir döneme damga vuran unutulmaz oyuncuları Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelerek aile olmanın en güzel örneğini sergilediler.

Spor Toto Süper Lig'de yarın İzmir derbisinde Göztepe ile karşılaşacak Altay'ın bir döneme damga vuran unutulmaz oyuncuları Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelerek aile olmanın en güzel örneğini sergilediler.

Zafer Bilgetay'dan Hayrettin Demirbaş'a, Tamer Kanböre'den Orhan Üstündağ'a, Fatih Egedik'ten Murat Uluç'a çok sayıda futbolcu, yıllar sonra buluşup hasret giderirken siyah-ekibe de moral verdi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu ve yönetimin tam kadro yer aldığı organizasyonda futbolculara üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu ve numaralarıyla özdeşleşmiş formaları armağan edildi.

Önemli güne Zafer Bilgetay, Celal Bölgen, Tayfun Kansoy, Can Barhan, Gökhan Ersoy, Hayrettin Demirbaş, Tamer Kanböre, Toprak Kırtoğlu,  Orhan Üstündağ, Ahmet Akuygur, Aytekin Viduşlu, Hakan Kayalar, Aydın Dağdelen, Altay Dağdelen, Akın Dağdelen, Bülent Öztürk, İnanç Gültekin, Kenan Aslanoğlu, Semavi Özgür, Atakan Sancarbarlaz, Serkan Karababa, Murat Uluç, Fatih Egedik, Oktay Kuday, Eralp Erbuğa, Yasin Avcı, Serkan Gültang, Ahmet Acar, Serkan Demir Ümit İnal, Alp Ergin, Onur Nasuhoğulları, Mehmet Zengin ve Murat Alaçayır katıldı.


- İzmir
Altay'da nostaljik buluşma
Altay'da nostaljik buluşma
Altay'da nostaljik buluşma
Altay'da nostaljik buluşma
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da nostaljik buluşma - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:53 AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
10:27 Yunan vekilinden Türkiye itirafı: Daha iyisini alacaklar
10:25 İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
10:03 Boşanma aşamasındaki eş, karısının aile evini bastı! 4 kişiyi yaralayıp intihar etti
10:02 İstanbul'un ortasında dev çukur! Market önündeki göçük vatandaşları korkuttu
09:51 Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak
09:40 Büyük korku yaşadı! Reynmen'in annesi evinde silahlı gaspa uğradı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 10:59:38. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'da nostaljik buluşma - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement