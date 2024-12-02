Altay'da Onur Efe'nin Parlaması: İnegölspor'u 3-2 Yenerek Galibiyeti Getirdi - Son Dakika
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Altay'da Onur Efe'nin Parlaması: İnegölspor'u 3-2 Yenerek Galibiyeti Getirdi

Altay\'da Onur Efe\'nin Parlaması: İnegölspor\'u 3-2 Yenerek Galibiyeti Getirdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, İnegölspor'u 3-2 mağlup etti. Genç futbolcu Onur Efe, attığı 2 kafa golüyle galibiyetin mimarı oldu ve profesyonel kariyerindeki ilk gollerini kaydetti.

02.12.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde İnegölspor'u 3-2 mağlup eden Altay'da genç sağ kanat oyuncusu Onur Efe, attığı 2 kafa golüyle galibiyetin mimarı oldu. Karşılaşmanın 22 ve 45'inci dakikalarında rakip fileleri sarsan 22 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde Altay formasıyla ilk gollerini atmanın sevincini yaşadı.

Geçen sezon 1'inci Lig'de 27 maçta forma giyip gol atma başarısı gösteremeyen Onur, bu sezon 2'nci Lig'deki 13'üncü maçında suskunluğunu bozdu. Zaman zaman savunmanın sağında da görev yapan Onur Efe, İzmir temsilcisinin altyapısında forma giyerken akademi liglerinde 12 gol atmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay'da Onur Efe'nin Parlaması: İnegölspor'u 3-2 Yenerek Galibiyeti Getirdi - Son Dakika

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