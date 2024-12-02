Geçen sezon 1'inci Lig'de 27 maçta forma giyip gol atma başarısı gösteremeyen Onur, bu sezon 2'nci Lig'deki 13'üncü maçında suskunluğunu bozdu. Zaman zaman savunmanın sağında da görev yapan Onur Efe, İzmir temsilcisinin altyapısında forma giyerken akademi liglerinde 12 gol atmıştı.
Son Dakika › Spor › Altay'da Onur Efe'nin Parlaması: İnegölspor'u 3-2 Yenerek Galibiyeti Getirdi - Son Dakika
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