Altay'da sağlık kontrolü yapılmadı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon hazırlıkları 3 hafta önce başlamasına rağmen teknik ekip ve futbolcuların halen sağlık kontrolüne girmediği öğrenildi. Siyah-beyazlı takım bu süreçte ikisi U19 takımı, biri de Nazilli Belediyespor olmak üzere 3 hazırlık maçı oynadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerde sağlık kontrolü yaptırılmasını zorunluluk olmaktan çıkardığı ifade edilirken, maddi sorunlarla boğuşan İzmir temsilcisinin sağlık taramasından ne zaman geçeceği merak konusu oldu. Ekonomik sorunlar nedeniyle kampa gitmeyip hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Altay, yeni sezonun ilk haftasında 24Erzincanspor'u konuk edecek.