Altay'da Sefa Özdemir'in sözleşme durumu belirsiz - Son Dakika
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Altay'da Sefa Özdemir'in sözleşme durumu belirsiz

Altay'ın defans oyuncusu Sefa Özdemir'in, yeni sezon öncesinde ödeme alamaması durumunda sözleşmesini feshedip takımdan ayrılacağı belirtiliyor. Altay yönetimi ise kaynak arayışına girdi.

07.08.2024 12:02
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Altay'la mevcut sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan Sefa Özdemir'in, yeni sezon öncesinde ödeme alamaması durumunda fesih hakkını kullanıp siyah-beyazlı ekipten ayrılacağı ifade edildi.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Altay'da sular durulmuyor. Mali açıdan tarihinin en karanlık günlerini yaşayan İzmir ekibinde, geçtiğimiz sezonun değişilmez isimlerinden Sefa Özdemir'in de siyah-beyazlı takımdan ayrılma noktasına geldiği belirtildi. 26 yaşındaki defans oyuncusunun, lig başlamadan önce geçmişe dönük ödemelerini alamaması durumunda Haziran 2026'da sona erecek olan sözleşmesini tek taraflı feshedip serbest kalma hakkı kazanacağı öğrenildi. Bu durum üzerine harekete geçen Altaylı yöneticilerin, Sefa'nın yanı sıra diğer oyuncular içinde kaynak arayışına girdiği kaydedildi. Taraflar arasındaki bu durumun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdüren Altay'da, oyunculara öğün olarak dondurulmuş sağlıksız yiyeceklerin verildiği iddia edildi. Yaşanan bu durum üzerine ise bir grup futbolcunun tepki gösterdiği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay'da Sefa Özdemir'in sözleşme durumu belirsiz - Son Dakika

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