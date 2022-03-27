Altay'da Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'da Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu

27.03.2022 13:59
Altay'da Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun ekibi netleşti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun ekibi netleşti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Kaloğlu'nun yardımcılıklarını Sefer Yılmaz ile Murat Uluç'un yapacağı, Ferhat Odabaşı'nın kaleci antrenörü, Yusuf Randa'nın da atletik performans antrenörü olarak görev alacağı belirtildi.

Kaan Karakaş'ın oyuncu ve maç analiz antrenörü, Ramis Gazelci'nin atletik performans antrenörü, Görkem Güngör'ün oyuncu ve maç analiz antrenörü, Uğur Karaosman'ın da yardımcı kaleci antrenörü görevlerinde bulunacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Altay'ın kozu Rodriguez Altay'ın kozu Rodriguez Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Ferhat Odabaşı, Sinan Kaloğlu, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay'da Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
12:18 Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor!
12:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk eleştirilerine tarihi kararnameyle yanıt verdi!
12:06 Wanda'nın, yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattığı iddia ediliyor!
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 14:10:32. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'da Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement