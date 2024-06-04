Altay'da transfer yasağı ve maddi sorunlar devam ediyor - Son Dakika
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Altay'da transfer yasağı ve maddi sorunlar devam ediyor

TFF 2. Lig takımlarından Altay, şirketleşme kararı almasına rağmen yatırımcı bulmakta zorlanıyor. Transfer yasağı süren kulüpte, oyuncuların alacakları nedeniyle kadro dağılma tehlikesi yaşanıyor. Sağ bek Salih Sarıkaya da ödemesi yapılmadığı için sözleşmesini feshetti. 26 yaşındaki savunmacı, kariyerine 1. Lig'de devam etmeyi düşünüyor.

04.06.2024 12:17
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alan Altay'da yatırımcı arayışları sürerken, transfer yasağı süren İzmir ekibinde kadronun dağılma tehlikesi devam ediyor. Sol kanat Eren Erdoğan'ın sözleşmesini feshettiği siyah-beyazlılarda alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen oyuncular arasında yer alan sağ bek Salih Sarıkaya da ödemesi yapılmayınca tek taraflı fesih hakkı kazandı.

Son 2 sezonda Altay formasını terleten 26 yaşındaki savunmacının kariyerine 1'inci Lig'de devam etmeyi düşündüğü öğrenildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 34 maçta 33 kez ilk 11'de yer alıp 2 bin 847 dakika oyunda kalarak takımın en istikrarlı ismi olan Salih, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Deneyimli defans oyuncusu önceki sezon 33 karşılaşmada 2 bin 809 dakika süre alıp 3 kez rakip fileleri sarsmıştı.

Kaynak: DHA

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