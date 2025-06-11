Altay\'da Usta Forvetlerin Sözleşmesi Uzatıldı

3'üncü Lig'e düşen Altay'da tecrübeli santforlar Murat Uluç ve Deniz Kadah'ın geçen ay sözleşmelerini 2 yıl daha uzattıkları ortaya çıktı. Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunun devre arasından bu yana transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda önceki dönem başkanı Süleyman Özkaral, 28 Mayıs'ta gerçekleşen kongre öncesi 20 Mayıs'ta Murat ve Deniz'le el sıkıştı. İki futbolcunun kontratları 2027'ye kadar uzatıldı. Usta forvetlerin dönem harici sözleşme yenilemeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na da yansıdı.

44 YAŞINDA SAHALARDA

15 Mayıs'ta 44 yaşına basan Murat Uluç, Türkiye'de profesyonel futbol liglerinin en yaşlı futbolcusu olarak yeni sezonda da takımda forma giymeye devam edecek. Futbolu bıraktıktan sonra sportif direktörlük ve antrenörlük yapan Murat Uluç, sahalara veda ettikten 3 yıl sonra 2022'de Altay'ın transfer yasağı nedeniyle takıma geri dönmüştü. Uluç, futbola dönüşünde profesyonel liglerin ve Türkiye Kupası'nın en yaşlı golcüsü olmayı başarmıştı. Murat ve Süper Lig'den beri kadroda olan 39 yaşındaki Deniz geçen sezon 2'nci Lig'de 3'er kez rakip fileleri sarstı.