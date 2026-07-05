Yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz'dan sonra başlamayı planlayan Altay'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Mehmet Can Karagöz ile mukavele yenilenmesi bekleniyor. Kaynak arayışlarını sürdüren yönetimin sezon başlamadan alacağı bulunan kadrodaki futbolculara ödeme yapması gerekiyor. Takımın ligde kalma primlerinin de ödenmesi planlanıyor.
Son Dakika › Spor › Altay’da Yönetim Çalışmalara Başlıyor - Son Dakika
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