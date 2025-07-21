Altay'da Yönetim Krizi: Sinan Kanlı İstifa Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Altay'da Yönetim Krizi: Sinan Kanlı İstifa Çağrısında Bulundu

Altay\'da Yönetim Krizi: Sinan Kanlı İstifa Çağrısında Bulundu
21.07.2025 12:39
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Sinan Kanlı, Altay yönetimini istifaya çağırdı ve sorunların çözümü için aday olduğunu belirtti.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da 28 Mayıs'ta gerçekleşen kongre öncesi başkanlığa talip olup daha sonra genel kurula katılmayan Sinan Kanlı, mevcut yönetimi istifaya davet etti. Yaklaşık 2 aylık süreçte yönetimin vaatlerini yerine getirmediğini iddia eden Sinan Kanlı, "Altay'ın hiçbir ciddi sorununa çözüm üretilemeyişi, sürekli koşullardan şikayetçi olunması, olması gereken basit rutin işlerin ciddi icraatmış gibi yayınlanarak kulübümüzün itibarını ayaklar altına serilmesi, sürekli kadronun eksilmesine sebep olunması, yatırımcı adayının sürekli, 'Çekildim gidiyorum' söylemleri artık bardağı taşırmıştır" diye konuştu.

'İSTİFA DA BİR HİZMETTİR'

"Altay Kulübü hiçbir zaman çaresiz ve çözümsüz değildir" diyen Sinan Kanlı, "Ekibimle bu çözümü üretmiş bulunmaktayız. Amasız, fakatsız, mazeret üretmeden tüm gücümüzle hazır olduğumuzu vurguluyorum. Altay'ın itibarı ve geleceği için gövdemi taşın altına koyuyorum. Mevcut yönetimden ricam sağduyulu davranarak Büyük Altay'ın kıymetli zamanını boşa harcamadan, daha fazla kan kaybetmesine vesile olmadan görevlerinden ayrılmalarıdır. Yönetimin görevi bırakması halinde ilk genel kurulda Altay'ı yönetmeye talip olduğumuzu, görev verildiği takdirde sorunları çözerek yücelteceğimizi bildiriyorum. Lütfen Büyük Altay'ın önünü açın, geleceğini karartmayın. İstifa da bir hizmettir" dedi.

'BAŞKAN ADAYI OLABİLMEM İÇİN KÜÇÜK BİR ENGEL VAR'

Altay yönetimine talip olan Sinan Kanlı, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ile ilgili yasaya göre başkan adayı olmasının önünde küçük bir engel olduğunu açıklayarak, "Bu engel trafikte yaşadığım sözlü bir tartışmanın şiddetinin artmasından dolayı mahkemeden almış olduğum cezadan kaynaklıdır. Ancak bu sorunun yüz kızartıcı bir sicil olmadığının ve kısa süre sonra 'Memnu haklarımın iadesinin' sağlanacağının bilinmesini isterim. Bu süreç zarfında kulübümüzün yönetimi himayemde ekibin tarafından sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

YÜKSEL GÜRÜZ: GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YAPACAĞIZ

Altay'da yönetime talip olan Sinan Kanlı'nın mevcut yönetim istifa etmezse kongre üyelerinden imza toplayacağı iddia edilirken, Başkan Yüksel Gürüz, "İmza toplayıp genel kurula götüreceklermiş, ellerinden geleni ardına koymasınlar" mesajı verdi. Gürüz, "Seçilmiş Altay başkanı ve yönetim kurulu olarak biz görevimizin başındayız, görevimizi layıkıyla yapacağız. Altay'ı da hak ettiği eski güzel günlere taşıyacağız. Dedikoduya, yalana, dolana bu kulübü teslim etmeyeceğiz. Sizin oylarınızla seçilen başkan benim. Yönetim kurulum firesiz görevinin başında. 1,5 aydır şer güçlerinin kopardığı fırtınalara rağmen kararlılıkla görevimin başındayım" dedi.

FATİH NAZİR HEYAL: GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE EDİYORUZ

Altay Başkan Yardımcısı Fatih Nazir Heyal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz zamanında terk ettiğiniz arenada göğüs göğüse mücadele ediyoruz. Tesisimizin eksiklerini giderdik, her gün düzenli şekilde üç öğün yemek çıkıyor. Takımımız toplandı, antrenmanlara başladı, teknik direktörümüz görevde. Sağlık sponsorluğu için son aşamaya geldik. FIFA'da bir dosyamız kapatıldı. U19 takımımızdaki genç yetenekleri kampa dahil ettik. Store'umuzu açtık, 3 yeni formayı Altay'ımıza kazandırdık. Vahdettin Heyal kulübümüze hiçbir şart olmadan 1 milyon dolar bağış yaptı. Yeni projeler için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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