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Altay'dan Hamit Altıntop'a ziyaret - Son Dakika

Altay'dan Hamit Altıntop'a ziyaret

01.10.2021 13:39
Altay'dan Hamit Altıntop'a ziyaret, System.String[]

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Türkiye Futbol Federasyon İcra Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'u İstanbul'da ziyaret etti.

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Türkiye Futbol Federasyon İcra Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'u İstanbul'da ziyaret etti. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki ziyarete Başkan Vekili Cem Torunoğlu da eşlik etti. Altıntop'a yeni görevinde başarılar dileyen Altay Başkanı Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı kulübün yapılanması, Türk futbolundaki önemi ve bugüne kadar yetiştirdiği futbolcular hakkında da bilgilendirmeler yaptı. Altıntop'un dünya futbolunda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ekmekçioğlu, "Milli Takımımız'ın başarılı olacağına inanıyoruz ve her zaman gurur duyuyoruz" dedi.

Altay'ın Türk futbolunun en önemli yetiştirici kulüplerinden biri olduğunun altını çizen Ekmekçioğlu, Hamit Altıntop'a yaptığı bilgilendirmede, "Süper Lig'in yetiştirici kulübüyüz ve bugün farklı kulüplerde forma giyen 8 oyuncumuz var. Bugüne kadar Avrupa'nın üst düzey liglerine, altyapımızdan yetişen yedi oyuncu görev aldı. Milli takımlar ve Süper Lig'e her dönemde önemli kazanımlar sağladık" diye konuştu.

"ÖRNEK MODEL OLUŞTURACAĞIZ"Kulübün yeni dönem vizyonu hakkında da bilgilendirme yapan Ekmekçioğlu, "Müzesinde iki Türkiye Kupası olan ve ülkemizin en büyük futbol okulları organizasyonlarından birine sahip kulüp olarak kurumsallaşma dönemini de başlatıyoruz. Kadın futbol takımı, akademi yapılanması ve kendi kaynağını üreten yapısıyla Türk futboluna örnek bir model oluşturacağız" dedi.

Altıntop da Altay'ı yakından takip ettiğini, Mustafa Denizli gibi liderliğindeki A Takım'ın Süper Lig'in değerini artırdığını ifade etti. Ziyaretin sonunda Ekmekçioğlu, Altıntop'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir Altay forması hediye etti.


Altay'dan Hamit Altıntop'a ziyaret
Altay'dan Hamit Altıntop'a ziyaret

Hamit Altıntop, Futbol, Milli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'dan Hamit Altıntop'a ziyaret - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Altay'dan Hamit Altıntop'a ziyaret - Son Dakika
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