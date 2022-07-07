Altay'dan transfer yasağı açıklaması - Son Dakika
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Altay'dan transfer yasağı açıklaması

07.07.2022 11:22
Altay'dan transfer yasağı açıklaması

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon devre arasında gelen transfer yasağının kaldırılabileceği yönünde çıkan söylentilere Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Avni Atayol'dan yanıt geldi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon devre arasında gelen transfer yasağının kaldırılabileceği yönünde çıkan söylentilere Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Avni Atayol'dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada insanların yanlış bilgilendirildiğini dile getiren Atayol, "İlk sefer olduğu için, ödeme yapılırsa transfer izni veriliyormuş algısı var, hayır verilmiyor. FIFA'nın verdiği bu ekstra cezanın nedeni, zaten Putsila dosyasının ilk olmaması. Ödeme yapmamanın alışkanlık haline getirilmesi" dedi. "Camianın tüm dinamiklerini harekete geçirip akıllı hareket edebilirsek güzel günler çok uzakta değil" mesajı veren Başkan Yardımcısı Avni Atayol, "Biliyoruz zor olacak, biliyoruz biraz zaman alacak, ama elbet güneş yeniden açacak" şeklinde konuştu. Altay'a eski yabancı oyuncuları Adamu Ibrahim Alhassan, Anton Putsila, Amorim, Segfebia, Cocalic, Gnanduillet ve Tatos'un kesinleşmiş alacakları nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağı getirilmişti. Siyah-beyazlıların tek taraflı fesih yapan Lis, Paixao, Bamba gibi isimlerle de davalık olma ihtimali bulunuyor. Öte yandan Scuk'un davası da devam ediyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'dan transfer yasağı açıklaması - Son Dakika

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