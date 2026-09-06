Altay, Denizli İdmanyurdu ile 1-1 Berabere Kalarak Sezona Beraberlikle Başladı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ilk hafta maçında Altay, evinde Denizli İdmanyurdu 1959 ile 1-1 berabere kaldı. Altay'ın golü 21. dakikada Arif'ten, Denizli'nin golü 77. dakikada penaltıdan Mustafa Arda'dan geldi.
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Oğuzhan Demir, Hakan Balkan, Selahattin Bilal Özkan
ALTAY: Ulaş – Anıl Serhan, Arif, Ahmet Yakup, Nurullah Efe (Dk. 82 Efe Pehlivan), İsa Toygar (Dk. 82 Caner), Oktay (Dk. 57 Osman), Mert (Dk. 57 Mehmet Nur), İbrahim, Ali (Dk. 63 Emirhan), Onur
DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SK: Umutcan - Alperen, Şevket, Nazmi, Emirhan, Mehmet (Dk. 68 Tolga), Yavuz Selim (Dk. 46 Mahmut), Mustafa Arda, Atakan (Dk. 87 Ömer Arda), Emre (Dk. 87 Tusan), Bora (Dk. 68 Abdulkadir)
GOLLER: Dk. 21 Arif (Altay), Dk. 77 (Pen) Mustafa Arda (Denizli İY)
SARI KARTLAR: Nurullah Efe, Ahmet Yakup, Mert, Anıl Serhan (Altay), Atakan, Mahmut, Alperen (Denizli İY)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ilk hafta mücadelesinde Altay evinde Denizli İdmanyurdu 1959 ile 1-1 berabere kaldı. Altay'ın golünü 21'inci dakikada Arif, Denizli ekibinin golünü 77'nci dakikada penaltıdan Mustafa Arda attı.
13'üncü dakikada ev sahibi ekipten Anıl'ın sağdan kullandığı kornerde Mert kafayı vurdu, Denizli savunmasında Şevket topu çizgiden çıkardı.
15'inci dakikada Altaylı İbrahim'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ali'nin yerden vuruşunda kaleci Umutcan üzerine gelen topu kontrol etti.
21'inci dakikada Altay öne geçti. Sağdan Mert'in ortasında arka direkteki Ali'nin kafayla çevirdiği topa kale önünde Arif ayak koydu: 1-0.
İlk yarı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
77'nci dakikada Denizli İdmanyurdu penaltı kazandı. Ceza sahasında Ahmet, arkadan müdahale yaparak Mahmut'u indirince hakem Oğuzhan Demir beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Mustafa Arda, skora denge getirdi: 1-1.
Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
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