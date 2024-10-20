Altay, Düşme Hattına Geriledi: Borç ve Performans Problemleri Derinleşiyor

Spor

Altay, İzmir'de oynadığı maçta Karaköprü Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak düşme hattına geriledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 8. hafta mücadelesinde Karaköprü Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki çim bakımı sebebiyle İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar, 2-1 kaybetti. 5 puanda kalan Altay, birebir rakibi olan Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Karaköprü Belediyespor'un averajla altında kalarak düşme hattına geriledi. İzmir ekibi, üst üste 3 maçtır kaybederken, maç kazanamama serisi de 6'ya çıktı. Son galibiyetini ligin ikinci haftasında alan Altay, o günden bugüne kadar oynadığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

Yönetime istifa çağrısı

Tarihinin en karanlık günlerini yaşayan ve toplam borcu 800 milyon TL'yi aşan Altay'da, şirketleşme için yatırımcı bulamayınca ve mali sıkıntıları da aşamayınca sportif başarısızlık devam ediyor. Yaz dönemi boyunca borçlar nedeniyle doğal gazın kesik olduğu kulüp tesislerinde sorunun yeni çözüldüğü ifade edilirken, elektrik faturaları da gecikmeli olarak ödendi. Tesislerde yemek çıkmaması nedeniyle oyuncular, uzun süre dışarıdan besin değeri düşük yemekler tüketmek zorunda kaldı. Kulüpte yaşanan sıkıntılara çözüm bulamayan Başkan Süleyman Özkaral, takımın da son haftalardaki düşüşü devam edince siyah-beyazlı taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde istifaya davet edildi. Başkan Özkaral'ın bu protestolar sonrasında nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor. - İZMİR