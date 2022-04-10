Adana Demirspor ile Altay, Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mavi Şimşekler 3-1 kazanırken, İzmir ekibi ligde kalma yolunda kritik bir puanı kaybetti.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Younes Belhanda, 36'da Samet Akaydın ile 87'de penaltıdan Balotelli kaydetti. Altay'ın tek golü 82'de Naderi'den geldi. Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 52'ye yükseltti ve 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. 29 puanda kalan Altay'ın ise küme düşme potasındaki en yakın rakibi Giresunspor ile arasındaki fark 10 puana yükseldi.
Son Dakika › Spor › Altay ekibi için Süper Lig defteri adım adım kapanıyor - Son Dakika