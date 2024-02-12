Altay, Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalarak kalesini gole kapattı

Spor

Altay, Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalarak 3 maçlık aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Trendyol 1. Lig'de en zor günler geçiren Altay, ara transfer döneminde de güç kaybetmeye devam etti. Birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan siyah-beyazlılar, özellikle savunma hattının değişilmez isimlerinden stoper İbrahim Öztürk ile Efe Sarıkaya'nın gitmesine engel olamadı. Yaşanan bu ayrılıklar üzerine defans hattına kademeli olarak Kuban ve Sefa ikilisini monte eden siyah-beyazlılar, o süreçte çıktığı Tuzlaspor, Kocaelispor ve Göztepe maçlarında kalesinde toplam 8 gol gördü. Bu kötü seriyi sonlandırmak için savunma yönüne ağırlık veren İzmir ekibi, hafta sonu ligde Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalarak 3 maç sonra kalesini gole kapattı.

Öte yandan bu sezon oynadığı 22 maçın 5'ini gol yemeden tamamlamayı başaran Altay, kalesinde 44 gol gören Giresunspor'la birlikte ligin en fazla gol yiyen iki takımdan birisi konumunda bulunuyor. - İZMİR