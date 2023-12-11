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Altay evinde Boluspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Altay evinde Boluspor'a 1-0 mağlup oldu

1. Lig'in 15. haftasında Altay, evinde Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Boluspor'un golünü Kayamba attı. Altay bu sonuçla üst üste 8. yenilgisini alırken, Boluspor 19 puana ulaştı.

Altay evinde Boluspor\'a 1-0 mağlup oldu
11.12.2023 - 22:16,  Güncelleme: 22:18
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STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Şenol Bektaş, Onur Gülter

ALTAY: Ozan Evrim Özenç - Salih Sarıkaya (Dk. 81 Enes Yetkin), Sefa Özdemir, Efe Sarıkaya, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü, Zeki Yıldırım (Dk. 87 İbrahim Öztürk), Onur Efe, Ali Kızılkuyu (Dk. 46 Arda Gezer), Eren Erdoğan (Dk. 36 Yusuf Tekin) (Dk. 46 Mehmet Gündüz), Paixao

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Oulare, Posmac, Kerem Paykoç, Batuhan İşçiler, Diarra (Dk. 72 Safa Kınalı) (Dk. 90+3 Mustafa Şengül), Kubilay Sönmez, Oğuz Kaan Güçtekin, Hakan Bilgiç, Kayamba (Dk. 72 Landel), Bettaieb (Dk. 90+2 Tolunay Artuç),

GOL: Dk. 56 Kayamba (Boluspor)

SARI KARTLAR: Eren Erdoğan, Murat Uluç, Onur Efe, Sefa Özdemir, Paixao (Altay), Kubilay Sönmez (Boluspor)

1'inci Lig'de 15'inci haftanın kapanış maçında Altay evinde Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 56'ncı dakikada Kayamba attı. Bu sonuçla üst üste 8'inci yenilgisini alan Altay, 2 puanda kalırken, Boluspor ise 19 puana ulaştı.

12'nci dakikada ev sahibi ekipten Paixao ceza sahası dışından vurdu, top yandan auta gitti.

23'üncü dakikada Boluspor'un kazandığı serbest vuruşta Oğuz ceza sahasına doldurdu, Posmac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

32'nci dakikada soldan Diarra'nın pasında bomboş pozisyonda Bettaieb topu üstten dışarı gönderdi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

55'inci dakikada Oğuz'un soldan kullandığı kornerde Batuhan kafayı vurdu, kaleci Ozan gole izin vermedi.

56'ncı dakikada Boluspor golü buldu. Sol çaprazdan Batuhan'ın ortasında arka direkte Kayamba gelişine düzgün bir vuruşla kaleci Ozan'ı avladı: 0-1.

86'ncı dakikada sağ çaprazdan Paixao'nun şutunda kaleci Çağlar son anda topu tokatladı.

Karşılaşma konuk ekip Boluspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
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