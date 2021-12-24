Altay, galibiyete odaklandı

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa'yı yenerek hem 11 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hem de devre arasına moralle girmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Altay, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Lige güzel bir başlangıç yapan ancak 11 hafta boyunca aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen İzmir temsilcisi, 18 puanla 16. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan Kasımpaşa karşısında galibiyete ulaşmak istiyor. Devre arası öncesinde son maçına çıkacak olan Ege ekibi, hem 11 maçlık özlemini bitirmek hem de devreye moralli girmek istiyor.

Siyah-beyazlılarda tedavisine devam edilen İbrahim Öztürk, maç kadrosunda yer almayacak.

Altay'ın karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Lis- Cebrail Karayel, Murat Akça, Khaly Thiam, Naderi - Poko, Zeki Yıldırım, Cesar Pinares, Kappel - Martin Rodriguez, Bamba." - İZMİR