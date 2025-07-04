Altay Gönen, Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti

Kütahya Belediye spor'un genç ve yetenekli sporcusu Altay Gönen, bir süre önce Kütahya'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 66 kilo kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Gösterdiği bu üstün performansın ardından milli takım kadrosuna davet edilen Gönen, uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek.

6-7 Temmuz 2025 tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek olan Yıldızlar Avrupa Kupası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele edecek olan Altay Gönen, hazırlıklarını Kütahya'nın deneyimli antrenörlerinden ve aynı zamanda milli takımda da görev yapan Büşra Kevzer eşliğinde sürdürüyor.

Kütahya spor camiası, Altay Gönen ve antrenörü Büşra Kevzer'i tebrik ederek, Avrupa Kupası'nda kendilerine başarılar diledi. - KÜTAHYA