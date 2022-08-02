Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.
TRT Spor'un haberine göre, Önceliği yerli kaleciye veren sarı lacivertliler bir sonuç alamazsa yabancı kaleci transferine yönelecek. Kulübün hedefleri arasında öne çıkan isim ise 35 yaşındaki Sirigu.
Bonservisi elinde olan Salvatore Sirigu daha önce Paris Saint-Germain ve Sevilla gibi önemli takımlarda oynarken, son olarak da İtalyan ekibi Genoa'nın formasını giydi. 35 yaşındaki kaleci şu anda boşta.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, 35 yaşındaki eldiven Salvatore Sirigu'nun transferi için adım atıyor! - Son Dakika