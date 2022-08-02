Fenerbahçe, 35 yaşındaki eldiven Salvatore Sirigu'nun transferi için adım atıyor! - Son Dakika
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Fenerbahçe, 35 yaşındaki eldiven Salvatore Sirigu'nun transferi için adım atıyor!

02.08.2022 22:35

Kadrosuna Altay ile rekabet edebilecek bir kaleci dahil etmek isteyen Fenerbahçe, İtalyan kaleci Salvatore Sirigu'yu değerlendirmeye aldı. Önceliği yerli bir eldiveni renklerine bağlamak olan Fenerbahçe bunu isteğini başaramazsa, Sirigu için adım atacak.

Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

KALECİ TRANSFERİNDE SIRIGU İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

TRT Spor'un haberine göre, Önceliği yerli kaleciye veren sarı lacivertliler bir sonuç alamazsa yabancı kaleci transferine yönelecek. Kulübün hedefleri arasında öne çıkan isim ise 35 yaşındaki Sirigu.

PSG VE SEVILLA'NIN DA KALESİNİ KORUDU

Bonservisi elinde olan Salvatore Sirigu daha önce Paris Saint-Germain ve Sevilla gibi önemli takımlarda oynarken, son olarak da İtalyan ekibi Genoa'nın formasını giydi. 35 yaşındaki kaleci şu anda boşta.

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