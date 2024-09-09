Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, TFF 2. Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu - Son Dakika
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Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, TFF 2. Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu

Altay\'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, TFF 2. Lig\'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu

Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, Sincan Belediyesi Ankaraspor filelerini sarsarak TFF 2. Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu unvanını ele geçirdi. Uluç ayrıca Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig'de de yaşlı oyuncu rekorları kırmıştı.

09.09.2024 10:08  Güncelleme: 10:13
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Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, Sincan Belediyesi Ankaraspor filelerini sarsarak TFF 2. Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu unvanını ele geçirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, ikinci hafta mücadelesinde Sincan Belediyesi Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı İzmir ekibi 84. dakikada Murat Uluç'un kaydettiği golle 1-0 kazanmayı başardı. Altay, bu sezonki ilk galibiyetinin sevincini yaşarken, Murat Uluç da yeni bir rekora imza attı. 43 yaşındaki golcü, Başkent ekibinin filelerini sarsarak TFF 2. Lig'de gol atan en yaşlı golcü oyuncu unvanını ele geçirdi. Böylece Uluç, çifte mutluluk yaşamış oldu.

Türkiye Kupası'nda da rekor onun

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda mücadele eden Altay, 6 Aralık 2023 tarihinde Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, müsabakayı 3-2 kaybederken, golcü oyuncu Murat Uluç ise tarihe geçti. 42 yıl 6 ay 21 gün ile Türkiye Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu konumuna geçen Ulu, attığı gol ile de Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu unvanına sahip oldu.

1. Lig'de rekor onun

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay, 23 Şubat 2024 tarihinde ligin 24. haftasında evinde Giresunspor'la karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan karşılaşmayı Altay 1-0 kazanmayı başardı ve siyah-beyazlıların tek golü Murat Uluç'tan geldi. Böylece Uluç, 42 yıl 9 ay 8 gün ile TFF 1. Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu rekorunu bir diğer Altaylı İbrahim Öztürk'ten almıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, TFF 2. Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu - Son Dakika

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