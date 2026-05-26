Altay\'ın Altyapı Başarısı

TFF 3'üncü Lig'de geride bıraktığımız sezon son hafta evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalan Altay, A takım düzeyinde hedeften uzak kalmasına rağmen alt yaş gruplarında başarılı bir performans sergiledi. Siyah-beyazlılar; U19 Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta 3'üncü olup play-off oynarken, U17 Gelişim Ligi 7'nci Grup'ta lider olarak play-off mücadelesi verdi. U15 Gelişim Ligi'nde 14'üncü Grup 2'ncisi olarak play-offta yer alan İzmir temsilcisi, devam eden U13 Gelişim Ligi'nde ise 3'üncü basamakta bulunuyor. Altay'ın gençleri U16 ve U14 yaş gruplarında ise play-off oynama hakkı kazanamadı. Siyah-beyazlı kulüp altyapıda 3 farklı yaş grubunda finallere kalarak camiayı umutlandırdı.

Yıllardır transfer yasağı bulunan Altay'da altyapı başkanı Ahmet Öncel, geçen sezon altyapıdan A takıma 9 genç oyuncu kazandırdıklarını söyledi. Altyapıda sportif anlamda başarılı bir grafik çizdiklerini ifade eden Ahmet Öncel, "Altyapının tüm gelirini kulübümüze bırakarak, tüm giderleri ise cebimden ve bulduğum sponsorluklarla karşıladım. Altay Spor Kulübü'nden 1 lira alacağım yoktur, hepsini bağışladım. Tüm deplasmanlara çocuklarla gittim. Yıllardır dışarıdan destek veriyordum. Bu kez resmi olarak görev aldım. Çocuklara bu formanın ne kadar kıymetli olduğunu ve kendilerinin ne kadar değerli olduğunu hissettirdiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

"ALTAY NİCE YILDIZLARI TÜRK FUTBOLUNA HEDİYE EDECEKTİR"

Altay Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı Başkanı Ahmet Öncel, geçen sezon A takımın da yanında olduğunu belirtti. A takımın sadece 3 deplasmanına gidemediğini kaydeden Öncel, "Altay Spor Kulübü; altyapı doğru ellerde olursa, kulübün bünyesinde doğru bir planlamayla yönetilirse tarihinde olduğu gibi nice yıldızları Türk futboluna hediye edecektir. Ben bunu camiaya göstermek istedim. Altyapıdaki gençlerimize Süper Lig kulüplerinin ilgisi var, hatta 2 oyuncumuzu Fenerbahçe bir hafta antrenmanlara çıkardı. Şu anda mevcut 6 oyuncumuza talip var" mesajı verdi.