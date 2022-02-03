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Altay'ın Antalya kampı sona erdi - Son Dakika

Altay'ın Antalya kampı sona erdi

03.02.2022 15:07
Altay'ın Antalya kampı sona erdi

Altay, lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamlayarak İzmir'e hareket etti.

Altay, lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamlayarak İzmir'e hareket etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, lige verilen ara sebebiyle Antalya'da kampa girmişti. 26 Ocak'ta başlayan kampta çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği son antrenmanla kampı noktaladı. 9 günlük kampın ardından Altay, hava yoluyla İzmir'e hareket etti. Siyah-beyazlılar, İzmir'e döner dönmez 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da İzmir derbisinde konuk olacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam edecek. - İZMİR

Altay'ın Antalya kampı sona erdi
Altay'ın Antalya kampı sona erdi
Altay'ın Antalya kampı sona erdi

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Spor Toto Süper Lig, Antalya, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay'ın Antalya kampı sona erdi - Son Dakika Spor


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