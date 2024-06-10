Altay'ın doğalgazı kesildi, kulüp mali krizle boğuşuyor - Son Dakika
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Spor

Altay'ın doğalgazı kesildi, kulüp mali krizle boğuşuyor

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın ödenmeyen faturalar nedeniyle yaklaşık 1 aydır doğalgazının kesik olduğu öğrenildi. Takımda yer alan oyuncuların alacaklarını tahsil edemediği için ayrılık aşamasına geldiği kaydedilirken, tesislerdeki elektriklerin de geçtiğimiz ay ödenmediği ve kesildiği belirtildi.

10.06.2024 13:59
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İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın ödenmeyen faturalar nedeniyle yaklaşık 1 aydır doğalgazının kesik olduğu öğrenildi.

Mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık günlerini yaşayan Altay'da sular durulmuyor. Takımda yer alan oyuncuların alacaklarını tahsil edemediği için ayrılık aşamasına geldiği kaydedilirken, bir flaş gelişme de tesislerde yaşandı. İzmir ekibinin, Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki doğal kazının ödenmeyen faturalar nedeniyle yaklaşık 1 aydır kesik olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra geçtiğimiz ay elektrik faturasının da ödenmemesi üzerine yaklaşık 6 saat boyunca elektriklerin kesildiği ve daha sonra yöneticilerin kaynak bulup tekrar açtırdığı ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Altay, Enerji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın doğalgazı kesildi, kulüp mali krizle boğuşuyor - Son Dakika

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