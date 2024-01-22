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Altay'ın genç oyuncusu Efe Sarıkaya, Fransa Ligue 2 takımı Grenoble ile anlaştı - Son Dakika
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Altay'ın genç oyuncusu Efe Sarıkaya, Fransa Ligue 2 takımı Grenoble ile anlaştı

Altay'ın maddi sıkıntılarından dolayı bir oyuncu satışı daha gerçekleşiyor. Efe Sarıkaya, Antalyaspor ve Konyaspor ile de adı anılan genç futbolcu, Fransa Ligue 2 takımı Grenoble ile anlaşma sağladı. Transfer için 200 bin Euro bonservis ve 100 bin Euro bonus ücreti ödenecek. Transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Altay\'ın genç oyuncusu Efe Sarıkaya, Fransa Ligue 2 takımı Grenoble ile anlaştı
22.01.2024 - 13:57,  Güncelleme: 13:58
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Altay'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya, Fransa Ligue 2 takımlarından Grenoble ile anlaştı.

Maddi anlamda zor günler geçiren Altay'da bir oyuncu satışı daha gerçekleşmek üzere. Adı Antalyaspor ve Konyaspor ile de anılan Efe Sarıkaya, Fransa Ligue 2 takımlarından Grenoble ile her konuda anlaştı. Fransız ekibi, Altay'la da genç futbolcunun transferi için 200 bin Euro bonservis ve 100 bin Euro da bonus ücret şeklinde anlaşmaya vardı. Pürüz çıkmaması durumunda transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Altay'ın, 18 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesine bir sonraki satışından pay alma maddesi koyduramadığı da öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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