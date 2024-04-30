Altay\'ın genç oyuncusu Enes Öğrüce, profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı

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Altay'ın 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, Boluspor maçında attığı golle profesyonel futbol kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol 1. Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Altay, genç oyuncularını gelecek sezon mücadele edeceği TFF 2. Lig'e hazırlamaya devam ediyor. Son haftalarda ilk 11'in değişmez ismi olan 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, etkili oyunuyla dikkatleri çekerken, Boluspor maçında fileleri havalandırarak takımını öne geçiren golü kaydetti. Altay, müsabakayı 3-1 kaybeden taraf olsa da 16 yaşındaki altyapı patentli oyuncunun kariyerindeki ilk profesyonel golünü atması camiayı mutlu etti. Haftalardır iyi bir performans ortaya koyan Enes'in şimdiden birçok kulübün radarına girdiği de öğrenildi.

Öte yandan Altay, ligde Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü'yle (D) karşılaşıp sezonu tamamlayacak. - İZMİR