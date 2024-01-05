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Fransız ekibi Grenoble, Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'yı transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Fransız ekibi Grenoble, Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'yı transfer etmek istiyor

Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'ya Fransa 2'nci Ligi'nde mücadele eden Grenoble talip oldu. Altay yönetimi, Efe'nin satışından 400 bin Euro bonservis bedeli bekliyor. Efe'yi daha önce Paris Saint-Germain'in oyuncu izleme birimi de izlemişti.

Fransız ekibi Grenoble, Altay\'ın genç stoperi Efe Sarıkaya\'yı transfer etmek istiyor
05.01.2024 - 12:23,  Güncelleme: 12:25
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1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ara transfer döneminde satılması planlanan genç stoper Efe Sarıkaya'ya Fransa 2'nci Ligi'nde mücadele eden Grenoble talip oldu. Fransız temsilcisinin 18 yaşındaki milli savunmacı için siyah-beyazlı kulüple dirsek temasında olduğu ifade edildi. Geçen hafta Efe'nin satışı için Antalyaspor'la el sıkışan Altay, oyuncunun düşük maaş teklifini kabul etmemesi üzerine transfer defterini kapatmıştı.

Altay yönetiminin Efe'nin satışından 400 bin Euro bonservis bedeli beklediği ifade edildi. U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Efe ile Süper Lig'de mücadele eden başka kulüpler de ilgileniyor. Sezon başında Bodrum FK ile anlaşma aşamısana gelen Efe'yi ilk yarıda iç sahada oynanan Boluspor maçında Paris Saint-Germain'in oyuncu izleme birimi İzmir'de izlemişti. Altay daha önce 2020 yılında stoper Cenk Özkacar'ı Fransız ekibi Lyon'a satmıştı.

Kaynak: DHA
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