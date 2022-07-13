Altay'ın gözü Cenk Özkaçar'da

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi ağır borç yükü ve transfer yasağının sürmesi nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Altay, altyapısından yetişip, Fransa ekibi Olympique Lyon'da forma giyen eski stoperi Cenk Özkaçar'la ilgili çıkan transfer haberlerini merakla takip ediyor. Geçen sezon kiralık olarak Belçika'da OH Leuven'de oynayan 21 yaşındaki savunmacı, Türkiye'nin UEFA Uluslar C Ligi'nde Litvanya'yı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk kez A Milli Takım formasını terletmişti.

Fransa temsilcisine dönerek hazırlık maçlarına çıkan Cenk'in ismi son dönemde İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ve Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'la anılırken, Lyon'un genç savunmacıyı satması halinde yapılan anlaşma gereği Altay da bu transferden yüzde 10 pay alacak. Cenk'i Lyon'a 1.5 milyon Euro'ya satan siyah-beyazlılar, piyasa değeri nisan ayında 2 milyon Euro olarak gösterilen eski oyuncusu transfer olursa en az 200 bin Euro daha gelir elde edecek.