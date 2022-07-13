Altay'ın gözü Cenk Özkaçar'da - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'ın gözü Cenk Özkaçar'da

13.07.2022 12:23
Altay'ın gözü Cenk Özkaçar'da

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi ağır borç yükü ve transfer yasağının sürmesi nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Altay, altyapısından yetişip, Fransa ekibi Olympique Lyon'da forma giyen eski stoperi Cenk Özkaçar'la ilgili çıkan transfer haberlerini merakla takip ediyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi ağır borç yükü ve transfer yasağının sürmesi nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Altay, altyapısından yetişip, Fransa ekibi Olympique Lyon'da forma giyen eski stoperi Cenk Özkaçar'la ilgili çıkan transfer haberlerini merakla takip ediyor. Geçen sezon kiralık olarak Belçika'da OH Leuven'de oynayan 21 yaşındaki savunmacı, Türkiye'nin UEFA Uluslar C Ligi'nde Litvanya'yı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk kez A Milli Takım formasını terletmişti.

Fransa temsilcisine dönerek hazırlık maçlarına çıkan Cenk'in ismi son dönemde İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ve Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'la anılırken, Lyon'un genç savunmacıyı satması halinde yapılan anlaşma gereği Altay da bu transferden yüzde 10 pay alacak. Cenk'i Lyon'a 1.5 milyon Euro'ya satan siyah-beyazlılar, piyasa değeri nisan ayında 2 milyon Euro olarak gösterilen eski oyuncusu transfer olursa en az 200 bin Euro daha gelir elde edecek.


YORUMLAR
500
13 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı 13 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı Altay'a Björkander'den iyi haber Altay'a Björkander'den iyi haber
Kaynak: DHA

Fransa, Altay, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın gözü Cenk Özkaçar'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
12:01 Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
22:17 Halay çekerken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 12:28:14. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'ın gözü Cenk Özkaçar'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement