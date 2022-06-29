Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, 2022-2023 sezonunun İzmir 'deki hazırlıklarını dün itibarıyla tamamlamıştı. Siyah-beyazlı ekip, büyük çoğunluğu altyapıdan oluşan 31 kişilik kadrosuyla 1. etap kampı için Afyonkarahisar'a hareket etti.

Kaynak: İHA

Karahisar, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay'ın kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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