Altay'ın kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Altay'ın kamp kadrosu belli oldu

29.06.2022 17:40
Altay'ın kamp kadrosu belli oldu

Altay'ın Afyonkarahisar'da yapacağı 1. etap kampının kadrosu belli oldu.

Altay'ın Afyonkarahisar'da yapacağı 1. etap kampının kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların kafilesinde büyük çoğunluğu altyapı oyuncularından oluşan 31 futbolcu yer alıyor.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, 2022-2023 sezonunun İzmir'deki hazırlıklarını dün itibarıyla tamamlamıştı. Siyah-beyazlı ekip, büyük çoğunluğu altyapıdan oluşan 31 kişilik kadrosuyla 1. etap kampı için Afyonkarahisar'a hareket etti.

Altay'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mustafa Çalışkan, Eren Karataş, Ulaş Hasan Özçelik ve Semih Galip Mendeş

Defans: Eric Bjönkander, Onur Efe, Tugay Gündem, Efe Sarıkaya, Kutay Yokuşlu, Sefa Özdemir, Yusuf Tekin, Gencer Cansev, Ali Solmaz, Salih Oktay, Salih Sarıkaya

Orta Saha: Eren Erdoğan, Erdem Özcan, Arda Gezer, Ali Kızılkuyu, Ege Parmaksız, Enes Yetkin, Murat Berkan Demir, Oktay Özdede, Emre Tanrıgeldi, Enes Öğrüce, Caner Baycan ve Mehmet Gündüz

Santrfor: Nurettin Küçükdeniz, Ünal Alihan Kavlak ve Onur Yıldız - İZMİR

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Kaynak: İHA

Karahisar, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay'ın kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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