Altay sezonun en kritik maçına çıkacak
Altay sezonun en kritik maçına çıkacak

17.04.2026 12:59  Güncelleme: 13:07
Altay, TFF 3. Lig 4. Grup'taki sezonun en kritik maçında yarın Afyonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, maçtan puan veya puanlarla ayrılması halinde ligde kalmayı garantileyebilecek.

Altay, TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezonun 30. ve son hafta karşılaşmasında yarın Afyonspor ile kümede kalma mücadelesine çıkacak.

Altay, TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezonun en kritik maçına çıkmaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 16.00'da Afyonspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar, 25 puanla düşme hattının hemen üzerinde 12. sırada yer alırken, konuk ekip Afyonspor ise 22 puanla 14. basamakta bulunuyor. Altay, bu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek.

Afyonspor'un Altay'ı iki ya da daha farklı bir skorla mağlup etmesi durumunda, siyah-beyazlı ekip tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Altay'ın bir basamak altında bulunan 23 puanlı İzmir Çoruhlu FK ise deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak. Çoruhlu FK bu maçtan galip ayrılamaması halinde, Altay sahasında Afyonspor'a tek farklı mağlup olsa bile genel averaj sayesinde ligde kalmayı başaracak. - İZMİR

Kaynak: İHA

