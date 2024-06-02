Altay'ın yatırımcı bulma sürecinde Murat Uluç'un geleceği belirsiz - Son Dakika
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Altay'ın yatırımcı bulma sürecinde Murat Uluç'un geleceği belirsiz

Altay\'ın yatırımcı bulma sürecinde Murat Uluç\'un geleceği belirsiz

Altay, TFF 2. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alarak yatırımcı arayışlarına başladı. 43 yaşındaki santrfor Murat Uluç ise kulübün durumuna göre futbola devam etme kararı verecek. Eğer Altay yatırımcı bulamazsa, Murat Uluç'un futbola devam edebileceği belirtildi.

02.06.2024 13:22
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TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alıp yatırımcı arayışlarına başlayan Altay'da 43 yaşındaki santrfor Murat Uluç'un futbola devam edip etmeme konusundaki kararını kulübün durumuna göre vereceği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpte 2019'da jübile yapıp antrenörlüğe geçen Murat Uluç, Altay'a transfer yasağı gelmesi nedeniyle 3 yıl aradan sonra tekrar futbola dönmüştü.

Son 2 sezonda 1'inci Lig'de görev yapan usta santrfor 2022-23 sezonunda 8 maçta 84 dakika oynadı. Murat geçen sezon ise 12 karşılaşmada 226 dakika forma giyip 1 de gol attı. Giresunspor'a attığı golle 1'inci Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçen Murat Uluç, Altay yatırımcı bulursa ikinci jübilesini yapacak. İzmir temsilcisi yatırımcı bulamazsa Murat'ın futbola devam edebileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Murat Uluç, Altay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın yatırımcı bulma sürecinde Murat Uluç'un geleceği belirsiz - Son Dakika

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