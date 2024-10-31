Altay'ın Zorlu Fikstürü

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kaybedip düşme hattına demir atan 5 puanlı Altay, zorlu bir fikstür periyoduna giriyor. Siyah-beyazlılar kasım ayının ilk 3 karşılaşmasında Play-Off mücadelesi veren takımlarla rakip olacak. Pazar günü evinde Play-Off potasının 2 puan gerisinde yer alan 16 puanlı Adana 01 FK ile mücadele edecek İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta derbide zirve yarışı veren 19 puanlı Altınordu'nun konuğu olacak. Altay bir sonraki hafta ise yine 19 puan toplayan Sarıyer'le iç sahada kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Altay, dişli rakipleri önünde çıkışa geçmeye çalışacak.