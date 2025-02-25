Altay, Karaköprü Belediyespor Maçında Kritik Bir Dönemeci Aşmak İstiyor - Son Dakika
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Altay, Karaköprü Belediyespor Maçında Kritik Bir Dönemeci Aşmak İstiyor

Altay, Karaköprü Belediyespor Maçında Kritik Bir Dönemeci Aşmak İstiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, 2 Şubat Pazar günü Karaköprü Belediyespor ile karşılaşacak. İzmir ekibi, bu kritik deplasmanda galip gelerek ligde kalma mücadelesinde önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

25.02.2025 12:58  Güncelleme: 12:59
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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 24. hafta mücadelesinde konuk olacağı Karaköprü Belediyespor karşısında hata yapmayıp kritik dönemeci başarılı bir şekilde atlatmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 24. hafta mücadelesinde 2 Şubat Pazar günü Karaköprü Belediyespor'a konuk olacak. İzmir ekibi, kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Şanlıurfa temsilcisi ile kozlarını paylaşacak. 2. Ligde 15 puanla 17. sırada yer alan siyah-beyazlılar, bu kritik deplasmanda kayıp yaşaması halinde düşme hattının üst sırasıyla arasındaki puan farkını iyice açarak 5'e yükseltecek. Altay, 17 puanlı 15. basamaktaki rakibini mağlup etmesi durumunda ise Şanlıurfa ekibinin 1 puan önüne geçerek ligde kalma mücadelesinde büyük bir moral elde edecek.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Karaköprü Belediyespor 2-1 kazanmayı başarmıştı. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan ve öğrencileri, ikili averajı düzeltmek için de mücadele edecek.

Öte yandan Altay'ın kümede kalma yarışındaki bir diğer rakibi olan 16 puanlı Sincan Belediyesi Ankaraspor ise Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı hükmen 3-0'la geçip hanesine 3 puanı yazdıracak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay, Karaköprü Belediyespor Maçında Kritik Bir Dönemeci Aşmak İstiyor - Son Dakika

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