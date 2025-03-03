Altay, Karaköprü Belediyespor'u Mağlup Ederek Düşme Hattından Kurtuldu - Son Dakika
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Altay, Karaköprü Belediyespor'u Mağlup Ederek Düşme Hattından Kurtuldu

Altay, Karaköprü Belediyespor\'u Mağlup Ederek Düşme Hattından Kurtuldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, deplasmanda Karaköprü Belediyespor'u 2-1 yenerek 16 hafta sonra düşme hattından kurtulma başarısını gösterdi. İlk yarıyı geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı kazanarak puanını 18'e yükseltti.

03.03.2025 10:39  Güncelleme: 10:41
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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 24. hafta mücadelesinde birebir rakiplerinden Karaköprü Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 16 haftalık aradan sonra düşme hattından kurtuldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 24. hafta mücadelesinde Karaköprü Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde tehlike hattındaki 16. sırada bulunan siyah-beyazlıların 15 puanı bulunurken, Şanlıurfa temsilcisi ise 17 puanla düşme hattının bir basamak üstü olan 15. sırada bulunuyordu. Altay, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda Deniz Kadah ve Kuban Altunbudak'la bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, puanını 18'e yükseltti ve 17 puanlı Karaköprü Belediyespor'u geride bırakarak 15. sıraya yükseldi. Böylece Altay, 16 haftalık aradan sonra ilk kez düşme hattından kurtulmuş oldu.

Altay son haftalarda yükselişe geçti

Ligde oynadığı son 6 maçta yükselişe geçen Altay, aldığı sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başardı. Bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza atan siyah-beyazlılar, toplayabileceği 18 puanının 10'unu toplayarak önemli bir işe imza attı. Haftalar sonra ateş hattından çıkan Gökhan Karaaslan ve öğrencileri, gelecek hafta evinde 1461 Trabzon'u da hatasız geçerek bu çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin de oyuncuları motive etmek için prim desteklerini sürdürecekleri öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay, Karaköprü Belediyespor'u Mağlup Ederek Düşme Hattından Kurtuldu - Son Dakika

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