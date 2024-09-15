Altay, Kastamonuspor’a 2-0 Mağlup - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay, Kastamonuspor’a 2-0 Mağlup

Altay, Kastamonuspor’a 2-0 Mağlup

Altay, lider Kastamonuspor'a 2-0 yenilerek TFF 2. Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı.

15.09.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Kastamonuspor'a 2-0 mağlup olan Altay, 3'üncü haftada ilk yenilgisini aldı. İlk maçında konuk ettiği 24Erzincanspor ile golsüz berabere kaldıktan sonra deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek 4 puana ulaşan siyah-beyazlılar, Kastamonu ekibi önünde varlık gösteremedi. Konuk ekip her iki yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzanarak 9 puanla zirvedeki yerini korurken, Altay bu sezon kalesinde ilk kez gol gördü.

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan da takımın başındaki ilk yenilgisini yaşadı. Genç teknik adam ilk 2 haftada sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'yu yedek soyunduran genç teknik adam; sağ kanat Erdem Özcan'ı sahaya sürdü. İki takımın da birer topunun direkten döndüğü karşılaşmada İzmir temsilcisi pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı.

Altay'da maçın başında sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Arda Gezer'in durumu hafta içinde netleşecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3-sayfa, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Kastamonuspor’a 2-0 Mağlup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 02:29:26. #1.12#
SON DAKİKA: Altay, Kastamonuspor’a 2-0 Mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement