Altay, Kırklarelispor\'u Yenmek İstiyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi kesinleştikten sonra deplasmanda U19 takımı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Isparta 32 Spor'u çoğunluğu altyapısından yetişen gençleriyle 2-1 yenerek moral bulan Altay, son yıllarda üstünlük kuramadığı Kırklarelispor'u cumartesi günü evinde dize getirip lige 3 puanla veda etmek istiyor. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar 7'si lig, 1'i kupa olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldiği Kırklarelispor'u sadece 1 defa mağlup edebildi.

İzmir ekibi rakibiyle 4 kez berabere kalıp, 3 kez de sahadan boynu bükük ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Kırklareli'de oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Altay, Trakya temsilcisine karşı ilk ve tek galibiyetini 17 Şubat 2013'te deplasmanda 2-1 kazanarak elde etti. Altay evinde bu hafta kazanırsa 4 bin 459 gün sonra Kırklarelispor'u yenmiş olacak. Yine gençleriyle oynaması beklenen siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezası devam eden Ali Kızılkuyu bu hafta da kadroda yer almayacak.