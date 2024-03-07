Altay Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 23 Ocak tarihli kararı gereğince olağanüstü genel kurul kararı alındığı belirtildi.
Genel kurulun 22 Mart Cuma günü Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneğinde gerçekleştirileceği, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 29 Mart Cuma günü yapılacağı bildirildi.
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Kulübünü ziyaret ederek gelecek dönemde yerel yönetimlerle birlikte neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında konuk takımın taraftarları stadyuma alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun toplantısında maçın riskli kategoride değerlendirilmesi üzerine, misafir takım taraftarının alınmaması kararı alındı. Karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda oynadıkları Kırklarelispor maçının ardından soyunma odasını temizleyerek, stattan ayrıldı. Kırklarelispor ile 0-0 berabere kalan Altınordu'nun soyunma odasını bulduğu şekli ile bırakması beğeni topladı. Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, soyunma odasının fotoğraflarını paylaşarak Altınordu'ya teşekkür etti.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Adana maçını da kazanırsak daha büyük bir adım atmış olacağız. Her maç aslında önemli ve zor bir maç. Seyircimiz ile galibiyeti getirmemiz gerekiyor ama kazanırsak bile bu lig bitmiş diyemeyiz' dedi.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Takım, maç için İstanbul'a kara yolu ve uçakla seyahat edecek ve konaklayacakları otelde kampa girecek.
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