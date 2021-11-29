Altay, Manisa FK maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Manisa FK ile karşılaşacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından çift kale maç yaptı.
Yarınki müsabakada fazla süre alamayan oyuncuların forma giymesinin beklendiği Altay'da Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunurken, Khaly Thiam cezası nedeniyle mücadele edemeyecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 15.00'te başlayacak Altay-Manisa FK müsabakasında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.
Kaynak: AA
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