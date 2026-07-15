Altay Olağanüstü Genel Kurulu Yarın Tamamlanıyor

İZMİR'in köklü kulübü Altay'da 11 Mayıs'ta yapılıp aday çıkmadığı için mücbir sebeplerle yarıda kalan olağanüstü genel kurul yarın tamamlanacak. İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'ndaki kongre saat 18.00'de sıradaki gündem maddesinden itibaren başlayacak ve tüm maddelerin görüşülmesiyle tamamlanacak. Genel kurulda, sadece 11 Mayıs'taki hazirun cetvelinde yer alan 93 kulüp üyesi oy kullanabilecek.

SİNAN KANLI ADAY DEĞİL

Yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine başkan Sinan Kanlı yeniden aday olmayacağını açıklarken, siyah-beyazlı camiada bir grubun yönetime talip olmaya hazırlandığı iddia edildi. Aday yönetim kurulu listesinin salonda kongre divanına sunulması bekleniyor. Öte yandan futbolculardan Hikmet ve Emre'den sonra Ege'nin de sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi. Yeni yönetimin ilk işi teknik ekibi belirleyip, takımı toplamak olacak.