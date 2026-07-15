Altay Olağanüstü Genel Kurulu Yarın Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay Olağanüstü Genel Kurulu Yarın Tamamlanıyor

Altay Olağanüstü Genel Kurulu Yarın Tamamlanıyor
15.07.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay'daki olağanüstü genel kurul, 11 Mayıs'taki yarım kalan sürecin devamıyla tamamlanacak.

İZMİR'in köklü kulübü Altay'da 11 Mayıs'ta yapılıp aday çıkmadığı için mücbir sebeplerle yarıda kalan olağanüstü genel kurul yarın tamamlanacak. İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'ndaki kongre saat 18.00'de sıradaki gündem maddesinden itibaren başlayacak ve tüm maddelerin görüşülmesiyle tamamlanacak. Genel kurulda, sadece 11 Mayıs'taki hazirun cetvelinde yer alan 93 kulüp üyesi oy kullanabilecek.

SİNAN KANLI ADAY DEĞİL

Yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine başkan Sinan Kanlı yeniden aday olmayacağını açıklarken, siyah-beyazlı camiada bir grubun yönetime talip olmaya hazırlandığı iddia edildi. Aday yönetim kurulu listesinin salonda kongre divanına sunulması bekleniyor. Öte yandan futbolculardan Hikmet ve Emre'den sonra Ege'nin de sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi. Yeni yönetimin ilk işi teknik ekibi belirleyip, takımı toplamak olacak.

Kaynak: DHA

Futbol, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Olağanüstü Genel Kurulu Yarın Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?

12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
08:17
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 12:40:23. #7.13#
SON DAKİKA: Altay Olağanüstü Genel Kurulu Yarın Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.