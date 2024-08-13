Altay, sağlık kontrolüne girmiyor

Spor

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Altay, yaklaşık 3 haftadır günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürürken oyuncuların sağlık kontrolüne girmediği öğrenildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da sular durulmuyor. Mali açıdan tarihinin en karanlık günlerini yaşayan İzmir ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürmeye devam ediyor. 3 haftadır günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte teknik ekip ve futbolcuların halen sağlık kontrolüne girmediği öğrenildi. Siyah-beyazlı takım bu süreçte ikisi U19 takımı, biri de Nazilli Belediyespor olmak üzere 3 hazırlık maçı oynadığı ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerde sağlık kontrolü yaptırılmasının zorunluluk olmaktan çıkardığı kaydedilirken maddi sorunlarla boğuşan Altay'ın, ligin başlamasına kısa bir süre kala oyuncular ve teknik heyeti ne zaman sağlık kontrolünden geçireceği ise merakla bekleniyor.

Öte yandan mali sorunlar nedeniyle kampa gitmeyip hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Altay, yeni sezonun ilk haftasında 24Erzincanspor'u İzmir'de konuk edecek. - İZMİR