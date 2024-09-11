Altay, Sincan Belediyesi Ankaraspor\'u mağlup ederek deplasmanda galibiyet aldı

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İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, TFF 2. Lig'de hafta sonu oynanan müsabakada konuk olduğu Sincan Belediyesi Ankaraspor'u mağlup ederek 263 gün sonra deplasmanda galibiyet almayı başardı.

Geçtiğimiz sene Trendyol 1. Lig'de yer alan ve aldığı kötü sonuçlar sonrasında TFF 2. Lig'e düşen Altay, yeni sezona başarılı bir giriş yaptı. Ligin ilk haftasında 24 Erzincanspor'u ağırlayan siyah-beyazlılar, sezonun açılışını 1 puanla yaparken, ikinci hafta mücadelesinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'a konuk oldu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte dış sahadaki kötü gidişata da son veren siyah-beyazlılar, son deplasman galibiyetini de 1. Lig'de oynadığı dönem olan 20 Aralık 2023 tarihinde almıştı. Böylece Altay, başkent ekibini mağlup ederek 263 gün sonra evinden uzakta galibiyet sevinci yaşadı.

Altay son iç saha galibiyetini de Şubat 2024'te aldı. - İZMİR