Altay, Sivasspor maçına hazır - Son Dakika
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Altay, Sivasspor maçına hazır

19.03.2022 16:43
Altay, Sivasspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Altay, karşılaşma için son antrenmanını Sivas'ta yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Altay, karşılaşma için son antrenmanını Sivas'ta yaptı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Sivasspor tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde koşu ile başlayan antrenmanda Altaylı futbolcular pas ve taktik ağırlık çalıştı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da antrenmandan önce teknik direktör Özbalta ve sportif direktör Tuna Üzümcü ile bir süre sohbet etti.

Siyah-beyazlı futbolcular antrenmandan önce Sivas'taki Altay Futbol Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor-Altay müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Kaynak: AA

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