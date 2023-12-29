Altay Spor Kulübü Başkanı: İzmir\'i birlik ve beraberliğe davet ediyorum

Altay Spor Kulübü Başkanı Murat Pervane, siyah-beyazlı kulübün yalnız kaldığını belirterek, " İzmir'i birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Altay, 110 yıllık ulu bir çınardır, yalnız bırakılmaması gerekir" dedi.

Trendyol 1. Lig'de devre arasına 8 puanla son sırada giren Altay Spor Kulübü'nün Başkanı Murat Pervane, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Pervane, İzmir tarafından yalnız bırakıldığını vurguladı. Kulübün borcunun 600 milyon TL olduğunu söyleyen Pervane, "Bizler yalnız bırakıldık. Tabii bizler destek istiyoruz. Elimizde sihirli bir değnek yok, hokus pokus deyip sorunları ortadan kaldıralım. Bu tamamen İzmir'in, herkesin gerek yerel yönetimin, gerek merkezi yönetimin, gerek iş insanlarının herkes işin ucundan bir taraftan tutması lazım. Biz yönetim olarak elimizi taşın altına koyduk. Futbolcular, son iki maçta mücadele ruhunu ortaya koydular. Biz hepimiz burada aile olmayı başardık, birlik beraberlik içerisinde mücadele etmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

"Efe'ye teklifler var"

Efe Sarıkaya'ya teklifler olduğunu dile getiren Başkan Pervane, " Resmi teklif olarak sadece Antalyaspor'dan teklif geldi. Birçok konuda da anlaştık. Fakat diğer konularda menajeri ve ailesi, verilen teklifi beğenmedikleri için transfere sıcak bakmadılar. Süreç bu noktada tıkalı kaldı. Sözel olarak da teklifler var. Ama bazı tekliflerin de resmileşmesini bekliyoruz. Efe, devre arasında kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor. Biz de gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"35 milyon TL'ye ihtiyacımız var"

Sezon sonuna kadar 35 milyon TL'lik bütçe ile ligi sorunsuz bitirebileceklerini söyleyen Pervane, "Hem futbolcu alacakları hem kulübün masraflarını bu parayla karşılayabiliriz. İzmir'in duyarsız kalmaması lazım. Marco Paixao'nun geçmiş dönemlerden 550 bin Euro alacağı var. Marco'ya 17-20 milyon TL ödeme yapacak bir bütçemiz yok. Camia büyükleri bir araya gelirse Marco'nun da kalmasını isteriz. Biz Altay sevdalısıyız, koltuk sevdalısı değiliz. Altay'ın hizmetkarıyız. Destek olmuyorsanız köstek de olmayın" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Şanlıurfaspor, Marco Paixao'u kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı. - İZMİR