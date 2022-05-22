Altay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdi - Son Dakika
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Altay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdi

22.05.2022 12:58
Altay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdi

Spor Toto Süper Lig'e çıktığı sezon veda eden Altay, ligdeki 42 yıllık geçmişinde en başarısız 6. sezonunu geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'e çıktığı sezon veda eden Altay, ligdeki 42 yıllık geçmişinde en başarısız 6. sezonunu geçirdi.

Geçen sezon 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenerek 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Altay, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde başladığı sezonda daha sonra Mert Nobre, Serkan Özbalta ve son olarak Sinan Kaloğlu ile çalıştı.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen ve sezonu dünkü Kasımpaşa mağlubiyetiyle sezonu 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 22 yenilgiyle tamamladı. Sıralamada 34 puanla 18. durumdaki Altay, 39 gol atarken, kalesinde 57 gol gördü.

Daha önce 1982-1983, 1989-1990, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında lige vedan eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'deki 42. sezonunda maç başına galibiyet oranına göre en başarısız 6. sezonun geçirdi.

İzmir temsilcisi, 1982-1983 sezonunda 34 maçta 7 galibiyetle en başarısız sezonunu yaşamıştı.

Altay'ın Süper Lig'deki en kötü galibiyet oranına sahip olduğu sezonlar şöyle:

SezonOGBMAYOrt.
1982-198334772027550,206
1960-1961388141630460,211
1968-1969307121120230,233
1964-1965307131021270,233
1984-1985348141234390,235
2021-202238972239570,237

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Kaynak: AA

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