Altay, tecrübeli oyuncularının ayrılmasıyla gençleşti

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1'inci Lig'de düşme hattına demir atan Altay ara transfer döneminde tecrübeli oyuncularının yuvadan uçmasıyla 8 yaş gençleşmek zorunda kaldı.

Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda alacakları ödenmeyen İbrahim (42), Paixao (39), Deniz (37), Tolga (34), Zeki (33), Ozan (31) ve altyapı patentli Eren Karataş (22) ile Fransa ekibi Grenoble'ye transfer olan Efe (18) takımdan ayrıldı. İlk yarının son haftasında deplasmanda oynanan Ankara Keçiörengücü maçına 30 yaş ortalamasıyla çıkan İzmir ekibi son olarak Göztepe derbisinde 22 yaş ortalamasıyla mücadele etti.

Kaleciler Ozan ve Eren'in gidişiyle birlikte Altay'da üçüncü kaleci konumundaki Mustafa birinci kaleci oldu. Yeni profesyonel olan kaleci Ulaş da ikinci konumuna geldi. Siyah-beyazlılarda golcüler Paixao ve Deniz'in ayrılmasıyla altyapıdan santrforlar Nurettin ve Onur Yıldız A takıma alındı. Genelde yedek soyunan Kuban, Onur Efe, Arda ve Murat Berkan ilk 11'de şans bulmaya; Caner, Enes Yetkin, Yusuf, Ali gibi gençler de süre almaya başladı. Kümede kalma umutları azalan Altay'da genç kramponlar kendilerini gösterme fırsatı yakaladı.