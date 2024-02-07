Altay, tecrübeli oyuncularının ayrılmasıyla gençleşti

1'inci Lig'de düşme hattına demir atan Altay ara transfer döneminde tecrübeli oyuncularının yuvadan uçmasıyla 8 yaş gençleşmek zorunda kaldı.
Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda alacakları ödenmeyen İbrahim (42), Paixao (39), Deniz (37), Tolga (34), Zeki (33), Ozan (31) ve altyapı patentli Eren Karataş (22) ile Fransa ekibi Grenoble'ye transfer olan Efe (18) takımdan ayrıldı. İlk yarının son haftasında deplasmanda oynanan Ankara Keçiörengücü maçına 30 yaş ortalamasıyla çıkan İzmir ekibi son olarak Göztepe derbisinde 22 yaş ortalamasıyla mücadele etti.
Kaleciler Ozan ve Eren'in gidişiyle birlikte Altay'da üçüncü kaleci konumundaki Mustafa birinci kaleci oldu. Yeni profesyonel olan kaleci Ulaş da ikinci konumuna geldi. Siyah-beyazlılarda golcüler Paixao ve Deniz'in ayrılmasıyla altyapıdan santrforlar Nurettin ve Onur Yıldız A takıma alındı. Genelde yedek soyunan Kuban, Onur Efe, Arda ve Murat Berkan ilk 11'de şans bulmaya; Caner, Enes Yetkin, Yusuf, Ali gibi gençler de süre almaya başladı. Kümede kalma umutları azalan Altay'da genç kramponlar kendilerini gösterme fırsatı yakaladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Spor › Altay, tecrübeli oyuncularının ayrılmasıyla gençleşti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?