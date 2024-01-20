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Altay, Tuzlaspor deplasmanında 4'te 4 yapmak için mücadele edecek - Son Dakika
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Altay, Tuzlaspor deplasmanında 4'te 4 yapmak için mücadele edecek

Altay, son 3 maçını kazanarak çıkışa geçtiği 1'inci Lig'de Tuzlaspor deplasmanında 4'te 4 yapma hedefiyle mücadele edecek. Altay, rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Sarı kart cezalısı Ceyhun forma giyemeyecek. Ayrıca, altyapı patentli kaleci Eren Karataş'a İstanbulspor'un da teklif sunduğu öğrenildi. Taraftarlar ise kulübe bağış kampanyası başlatarak 281 bin TL para topladı.

Altay, Tuzlaspor deplasmanında 4\'te 4 yapmak için mücadele edecek
20.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:30
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1'inci Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada Adanaspor (D), Keçiörengücü ve Şanlıurfaspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Altay, yarın Tuzlaspor deplasmanında 4'te 4 yapma hedefiyle mücadele edecek. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Ligde 11 puanla 17'nci sırada yer alan Altay, 16 puanı bulunan bir basamak üstündeki rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında rakibini İzmir'de 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, İstanbul'dan da zaferle dönmek istiyor. Altay'da sarı kart cezalısı Ceyhun forma giyemeyecek. Bu arada yönetimle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden altyapı patentli kaleci Eren Karataş'a Bodrum FK'dan sonra Süper Lig temsilcisi İstanbulspor'un da teklif sunduğu öğrenildi. Genç file bekçisinin İstanbulspor'la anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Öte yandan sosyal medyada kulübe bağış kampanyası başlatan taraftarlar Tuzlaspor maçı öncesi 281 bin TL para topladı.

Kaynak: DHA
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